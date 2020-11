No passado dia 11 de novembro, completou um ano desde a morte do avô de Ana Guiomar e a atriz não quis deixar passar a data em branco. Nas redes sociais, a atriz prestou homenagem ao avô com uma publicação que emocionou os fãs.

"Esta fotografia não foi tirada hoje, não foi tirada ontem, foi tirada há uns largos meses e ficará para sempre. Representa três gerações da minha família, família que sem o meu avô não teria sido possível construir. O sorriso é porque as memórias de quem fica são as mais felizes, o amor une sempre quem se quer bem e vai comandar sempre a minha vida, a nossa família e a nossa casa, tal como querias meu avô! Faz um ano que nos deixaste e como vês, aqui estamos! Fortes, unidas e seguras, tal como nos queres ver", pode ler-se numa imagem onde surge Ana, a mãe e a avó.