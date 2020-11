Reprodução Instagram, DR

Depois de ter sofrido uma drástica perda de peso e ter apresentado publicamente o namorado, Rebel Wilson tem estado no centro das atenções. Nas redes sociais, os internautas afirmavam que a atriz só tinha começado a namorar com o empresário, Jacob Busch, que impressionou com a sua excelente forma física, após perder 25 quilos.

Mas terá sido mesmo a aparência física que determinou o inicio da relação? A australiana de 40 anos expôs o seu incómodo com os comentários sobre o seu relacionamento em entrevista ao Entertainment Online.

“Algumas pessoas nas redes sociais dizem, ‘ah, perdeu peso e arranjou um namorado bonito’”, disse. “Mas o que gostaria de dizer a essas pessoas é que eu na verdade eu namoro o Jacob desde quando estava mais pesada”, afirmou.

“Não é como se eu tivesse perdido peso de repente e depois arranjando o meu namorado bonito, não foi assim que aconteceu. Este homem já me amava quando tinha 100 quilos e agora com 75 quilos. É bom deixar isso claro. Há algo muito reconfortante nisso, porque não importa necessariamente como o meu corpo é. Ele gosta de mim por quem eu sou”, esclareceu.

Recorde-se que Rebel Wilson anunciou inicialmente que tinha perdido 18 quilos ao longo dos últimos meses. Agora, disse que perdeu mais sete quilos.