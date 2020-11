David Levenson

A princesa Diana morreu há 23 anos, mas a sua vida continua a fazer manchete um pouco por toda a imprensa.

Na noite antes do casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana, o pai de Harry e William terá dito não estava apaixonado.

A notícia é avançada pela PEOPLE que cita Penny Thornton, um astrólogo consultado pela princesa. "Uma das coisas mais chocantes que Diana me contou foi que na noite do seu casamento, o príncipe Carlos lhe teria dito que não a amava", começou por revelar. "Foi devastador para a Diana. Ela não queria casar a partir desse momento, pensou em não aparecer no casamento".

Princesa Diana considerava o casamento um "inferno" e queria que o príncipe William fosse rei

Recorde-se que durante a sua famosa entrevista à BBC em 1995, com o repórter Martin Bashir, a princesa Diana revelou que ambos tinham tido casos extraconjugais durante o casamento. Questionada sobre o envolvimento de Carlos com Camilla Parker-Bowles, Diana disse aquela que seria uma das suas frases mais conhecidas até hoje: "Bem, existiam três pessoas no casamento, por isso estava um pouco lotado".

Georges De Keerle