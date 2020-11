Mdalena Brandão é a dona orgulhosa de dois gatinhos bebés e, nas redes sociais, não resistiu a apresentou aos seus seguidores estes dois novos membros da família que adoptou.

Depois de 7 resultados inconclusivos Madalena Brandão testa negativo à Covid-19: "Nem imaginam o alívio que foi"

"A Maria e o Manel, são os membros mais novos da nossa família. Há muito tempo que queria adotar um gato e estes dois caíram-me literalmente no colo e foi amor à primeira vista. O processo de adopção não foi tão rápido como o nosso amor por eles (havia um certo membro da família que ainda precisávamos de convencer). Começámos por garantir que eram bem alimentados, que tinham todos os cuidados médicos necessários (vacinas, etc) e fomos sendo família de acolhimento ao fim de semana. Há um mês que os trouxemos finalmente para casa e agora, tal como nós, vivem felizes entre o campo e a cidade. Eu acredito que os gatos são mágicos e terapêuticos e a verdade é que este último mês tem sido muito especial, nós andamos felizes (eles também) e a casa está muito mais alegre e disparatada", pode ler-se na legenda da fotografia onde a atriz surge com os gatos ao colo.

Na caixa de comentários foram muitos os elogios à atitude de Madalena Brandão.