Reprodução Instagram, DR

Dânia Neto esteve à conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura no programa WI-FI, da RFM, e recordou um dos momentos mais traumáticos da sua vida.

Durante uma série de perguntas, a atriz foi questionada sobre qual o momento em que teve mais medo na vida e, à pergunta, Dânia relembro o aparatoso acidente que sofreu em 2016.

"O momento em que tive mesmo muito medo e foi descontrolado. Entrei completamente em pânico. Foi quando tive um acidente em 2016, na IC19. Bateram-me por trás na faixa da esquerda. Fiquei completamente imobilizada num separador de cimento, com três faixas de rodagem com carros a passarem a alta velocidade. O meu acidente provocou mais não sei quantos acidentes, porque obviamente as pessoas vêm a abrir depois de uma curva e levam com dois carros parados. Nesse dia eu tive mesmo muito medo. Achei que ia morrer, sinceramente", confessou.

Reprodução Instagram, DR