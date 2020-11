Reprodução Instagram, DR

Millie Bobbie Brown está a passar uma dolorosa fase de luto. A avó da atriz faleceu recentemente e esta é uma perda difícil para Millie.

Na sua conta de Instagram, a atriz abriu o coração aos seguidores e falou sobre o que sentia, aproveitando também para fazer uma homenagem à avó.

"Não existem palavras que façam sentido neste momento. A perda é algo tão complexo que chego a pedir por feitiços que me façam parar de chorar e chorar, depois rio-me graças a todas as memórias e depois sento-me quieta e tento compreender o que aconteceu", começou por escrever.

"A azlheimer é má. É cruel. Retira a abilidade a alguém de se lembrar de todas as suas memórias e até de como funcionar como ser humano. É tão difícil quando me sento a observar", continuou.

»AOS 16 ANOS, MILLIE BOBBY BROWN DIZ QUE TINHA A SUA IMAGEM SEXUALIZADA E RECEBIA COMENTÁRIOS IMPRÓPRIOS«

"Serei sempre a tua Millie Moos. Espero que olhes por mim e que me continues a proteger como fazias quando era pequenina. Amei-te mais do que alguém alguma vez te amou. Vou ensinar a todos as lições que me ensinaste. Vou agradecer-te todos os dias pelas gargalhas e memórias que me deste durante toda a minha vida até agora", acrescentou.

"Não consegui vir a casa dar-te um último abraço por causa da Covid-19 e por isso o FaceTime foi tudo o que tivemos. Cantei para ti o máximo que a minha voz alguma vez deu, até quando estavas a dormir. São memórias que nunca esquecerei. És o meu anjo da guarda. Amo-te, avózinha", terminou.

Para ilustrar esta forte mensagem a atriz partilhou um vídeo onde surge ao lado da avó que pode ver abaixo.