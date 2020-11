Stefanie Keenan

O namorado de Kris Jenner, Corey Gamble, celebrou recentemente o seu 40º aniversário e, nas redes sociais, foram vários os membro da família Kardashian que partilharam imagens do empresário.

Kim Kardashian partilhou um vídeo, nas stories do Instagram, que deixou os fãs surpreendidos.

Nas imagens, é possível ver Corey a dançar e ainda a fazer uma espargata. O momento deixou os seus amigos boquiabertos e, nas redes sociais, foram já muitos os internautas que partilharam deliraram com as capacidades físicas do namorado de Kris.

