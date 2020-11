Reprodução Instagram, DR

Prestes a ser pai pela segunda vez, José Carlos Pereira esteve esta segunda-feira, 9 de novembro, no programa Júlia, para falar sobre a paternidade e acabou por revelar o nome do bebé.

Em conversa com Júlia Pinheiro, enquanto observava uma fotografia com a namorada, o ator de Golpe de Sorte anunciou de forma acidental que vem aí um pequeno Tomás.

"Acabei de dizer o nome da criança. Inês, desculpa", disse o ator, assim que se apercebeu que tinha acabado de revelar o nome do filho.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do relacionamento do ator com Inês de Góis. José Carlos Pereira é já pai de Salvador, de três anos, fruto do anterior relacionamento com Liliana Aguiar.

Veja o momento no vídeo abaixo: