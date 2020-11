Facebook

“Foi com grande tristeza que tive conhecimento da morte trágica de Patricia [Ecker]”, começou por escrever Jimmy Page, guitarrista da banda Led Zeppelin, nas redes sociais, confirmando, assim, os rumores que circulavam acerca da morte da sua ex-companheira, aos 58 anos.

"Os meus pensamentos estão com a família nesta altura difícil. O meu filho James é um homem forte e inteligente e tem todo o meu amor”, completou, referindo-se ao filho que teve em comum com Patricia Ecker, com quem foi casado entre 1986 e 1995.

O músico, então com 42 anos, conheceu a manequim e empregada de mesa natural do Estado do Louisiana quando esta tinha apenas 24. Sabe-se apenas que Patricia Ecker morreu no passado mês de outubro, mas as causas não foram reveladas.