Reprodução Instagram, DR

Foi no início do verão que a trágica história sobre o desaparecimento e consequente morte de Naya Rivera deixou os internautas chocados.

A atriz, que tinha ido dar um passeio com o filho de 5 anos, acabou por desaparecer, vindo-se a descobrir depois que se terá afogado. Josey, o filho da atriz, assistiu a tudo (saiba mais aqui).

»COMO ESTÁ O FILHO DE NAYA RIVERA UM MÊS APÓS TESTEMUNHAR A MORTE DA ATRIZ?«

Atualmente a criança vive em casa do pai, Ryan Dorsey, que tem partilhado com os fãs alguns momentos felizes ao lado do filho.

Esta quinta-feira, 5 de novembro, partilhou nos stories da sua conta de Instagram uma fotografia onde o menino surge em frente a um quadro a fazer contas.

"A aprender a contar votos", escreveu na legenda, fazendo referência às aleições norte-americanas. Ora veja abaixo.

Reprodução Instagram, DR