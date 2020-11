Getty Images

A infanta Pilar morreu no passado mês de janeiro e, como homenagem, a associação Nuevo Futuro, da qual foi presidente, vai realizar uma iniciativa solidária.

No evento 'Armário Solidário', vão ser vendidos bens e roupa da irmã de Juan Carlos de Espanha e os lucros vão reverter para a associação que acolhe jovens e crianças cadenciados.

Os objectos vão estar à venda entre os dias 26 de novembro e 9 de dezembro, na página Best for Less.

Getty Images