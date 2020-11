Shareif Ziyadat

Conhecido por ter muitos amigos e seguidores famosos e por ter inclusive batizado Justin Bieber, seu amigo próximo, Carl Lentz foi demitido do seu cargo na igreja Hillsong.

"Hoje, a Hillsong Church East Coast informou a nossa congregação que encerramos o cargo do pastor Carl Lentz", disse o fundador Brian Houston numa declaração obtida pela People.

Brian explica que a decisão, que não foi tomada de forma leviana, se deve a "discussões em relação a questões de liderança e quebra de confiança, além de uma recente revelação de falhas morais", não entrando em mais detalhes sobre o assunto.

Carl é pastor da igreja evangélica localizada em Nova Iorque desde 2010. Justin Bieber chegou mesmo a morar durante algum tempo com Carl em 2014 e recebeu orientações sobre a sua relação com Selena Gomez em 2017, de acordo com a revista.