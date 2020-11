Reprodução Instagram, DR

Maria Pitta Paixão, a filha de Bibá Pitta, é uma mãe completamente babada pelos seus dois filhos, Duarte e António.

Esta quarta-feira, 4 de novembro, recordou um dos momentos mais especiais que viveu com os filhos: quando chegou a casa com o filho recém-nascido, António.

Graças à pandemia mundial, a filha de Bibá Pitta teve de viver uma gravidez bastante resguardada e não pode contar com a mãe ou o filho presentes na maternidade.

Assim, o momento em que chegou a casa e viu o filho mais velho pela primeira vez, foi bem emocionante.

"Queria dizer vos que só agora (...) é que consigo ver este vídeo com som! Isto foi a chegada a casa, depois de um parto e 3 dias sozinha no hospital. Isto foi a chegada a casa depois de uma quarentena inteira grávida em casa com o coração nas mãos a rezar todos os dias para que tudo acabasse bem! Isto foi a chegada a casa onde finalmente encontrei a minha paz", começou por avançar.

"Foi SÓ dos momentos mais bonitos da minha vida. Dei graças a Deus por ter a sorte de ter uma mãe que pode presenciar estes momentos. De ter um marido que é o meu braço direito, esquerdo e o corpo inteiro. De ter visto o cuidado com que o meu filho Duarte recebeu o irmão e a sorte que tenho de o ter como filho. De ter levado o António para casa em segurança e bem", continuou.

"E pronto, quem conseguir não chorar com isto que se acuse 😅", rematou.