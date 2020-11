Hanna Lassen

Esta quarta-feira, dia 4 de novembro, Liam Payne surpreendeu os seus seguidores com uma fotografia que partilhou acidentalmente nas redes sociais.

O cantor publicou uma selfie nas stories da sua conta oficial do Instagram onde se mostra com eyeliner azul e parece que o look novo do artista agradou aos seguidores.

Nas redes sociais a imagem foi assunto entre os fãs.

"Não queria partilhar aquela fotografia", começou por dizer. "Esqueçam, espero que estejam todos a ter uma boa semana", pode ler-se.