Diogo Piçarra foi pai, pela primeira vez, no passado mês de março. O cantor, que esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, admite estar a viver uma fase feliz com a pequena Penélope, fruto da relação com Melanie Jordão.

"A paternidade está a ser um desafio, mas está a ser uma coisa lindíssima. Tem sido uma aprendizagem", revelou.

