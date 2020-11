Reprodução Instagram, DR

Timothée Chalamet, 24 anos, nomeado para um Óscar pelo papel em Call Me By Your Name, está novamente solteiro. Depois da sua relação com Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp, chegar ao fim, o ator viu também o seu breve namoro com a atriz mexicana Eiza González, de 30, terminar.

Em junho deste ano o ator foi fotografado por paparazzi em Cabo San Lucas, no México, aos beijos com Eiza González, mas segundo o site E!, ambos seguiram caminhos diferentes.

O ator falou recentemente sobre a experiência de ter sido fotografado aos beijos com a filha de Johnny Depp (AS FOTOS AQUI).

"Fui para a cama naquela noite pensando que aquele foi um dos melhores dias da minha vida”, ao New York Post. “Fiquei naquele barco o dia todo com alguém que realmente amava e, enquanto fechava os olhos, pensei tipo, indiscutivelmente: 'Isso foi ótimo'. E acordar com todas aquelas fotos, senti-me envergonhado... parecia um aristocrata. Todo pálido. E as pessoas a dizerem que era uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing?! Acham que eu gostaria de ficar assim na frente de todos?", comentou.