Foi no início do mês anterior que Melania Trump descobriu estar infetada com a Covid-19- Esta terça-feira, dia 3, no último dia para votar nas presidenciais dos Estados Unidos, a primeira-dama optou por não usar máscara.

Melania Trump foi fotografada em Palm Beach, no estado da Flórida, e entrou nas instalações das urnas sem máscara, rodeada de membros dos Serviços Secretos e membros do seu comité e a supervisora das eleições do município, Wendy Sartory Link. Todos usaram máscara.

De acordo com o New York Times, a primeira-dama acenou aos jornalistas presentes e garantiu sentir-se "óptima", depois de ter contraído o vírus há um mês.

Donald Trump e Joe Biden são os protagonistas das eleições da década numa noite em que muitos antecipam um caos eleitoral.