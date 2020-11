Instagram

Depois de se submeter esta segunda-feira, dia 2, ao sétimo teste à Covid-19, Jorge Gabriel está radiante por poder voltar a trabalhar porque o resultado é negativo. “Não há meio de passar nesta disciplina. É oficial...estou DESCONFINADO!!!!!!!!! Amanhã trabalhinho”, brincou no Instagram o apresentador de televisão, que também partilhou fotografia do resultado.

Recorde-se que Jorge Gabriel já tinha estado em isolamento profilático no final do verão, depois das férias em Porto Santo, durante as quais esteve em contacto com uma pessoa infetada. A sua mulher, Filipa Gameiro, e as filhas, Mariana e Madalena, também lutaram contra o vírus durante quase um mês, obrigando a família a ficar separada.

>> JORGE GABRIEL DESABAFA: "INGLORIAMENTE APENAS LHE POSSO DESEJAR À DISTÂNCIA UM DIA MUITO FELIZ"

Na semana passada, foi a sua colega de trabalho Sónia Araújo quem ficou infetada com o novo coronavírus e, por isso, o apresentador de televisão teve de cumprir a quarentena.