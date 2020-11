1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Ricardo Araújo Pereira está a cumprir isolamento profilático, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. Mas, nem por isso, o humorista deixou de apresentar o programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha deste domingo, 1 de novembro.

Foi a partir de sua casa que o humorista fez chegar o programa aos telespectadores da SIC. Um momento que Daniel Oliveira, diretor de programas do canal de Paço de Arcos, fez questão de destacar nas redes sociais, partilhando imagens dos bastidores.

"Dona Custódia, testemunha presencial - sempre que abriu os olhos - do 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' - mais inusitado de sempre, feito pelo Ricardo desde a sua própria casa. Um dia falar-se-á disto com o distanciamento que todos os feitos precisam para serem devidamente apreciados", escreveu.