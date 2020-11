Reprodução Instagram, DR

Aos 17 anos, Lorde tornou-se numa estrela ao lançar o seu primeiro álbum, Pure Heroine. A cantora ganhou uma legião de fãs, lançou mais um disco em 2017, mas depois de uma série de concertos e promoção ausentou-se do olhar do público.

A neozelandesa não escreve no Twitter desde 2017 e no Instagram desde abril de 2018, embora tenha feito uma exceção para apelar às eleições no seu país, no início do mês.

Contudo na passada segunda-feira, dia 26, a cantora de 23 anos foi fotografada pela primeira vez em quase 18 meses em Auckland, Nova Zelândia. Com um visual descontraído, como pode ver nas imagens, Lorde é vista aos beijos com o namorado, Justin Warren, de 41 anos, executivo do mundo da música.

Apesar dos fãs esperarem há muito tempo um álbum da cantora, Lorde tem-se mantido afastada da fama depois de confessar em 2017 que o mundo das celebridades é perigoso.

Numa entrevista com a NME, Lorde mostrou-se aliviada por ser menos reconhecida e falada, depois do sucesso massivo do primeiro álbum e assumiu não estar interessada em ser a "voz de uma geração".