Chris J Ratcliffe

O jornal The Sun referiu-se a Johnny Depp como “agressor de mulheres”, depois do conturbado casamento do ator, de 57 anos, com a atriz Amber Heard, de 34. A estrela de Hollywood não gostou e entrou com um processo de difamação contra a publicação, mas agora o juiz responsável pelo caso considerou que “a expressão é adequada”.

"Os réus [The Sun e o grupo News Group Newspapers] mostraram que o que publicaram (...) era substancialmente verdade. Cheguei a esta conclusão depois de examinar ao detalhe os 14 incidentes nos quais os réus se basearam", lê-se na sentença que o jornal Daily Mail teve acesso.

O tabloide britânico também já reagiu a decisão em comunicado: “O The Sun apoia vítimas de violência doméstica há mais de 20 anos. As vítimas nunca devem ser silenciadas e agradecemos ao juiz pelas suas considerações cuidadas e agradecemos a Amber Heard ter tido a coragem de apresentar provas em tribunal".

Ian Gavan

Recorde-se que apesar das várias imagens e vídeos que circularam na internet, que mostravam o ator com um comportamento violento, principalmente quando estava sob efeito de álcool e drogas, este sempre negou qualquer violência contra Amber Heard, com que foi casado entre 2015 e 2017.