AFP

Sean Connery morreu no passado sábado, dia 31 de outubro, aos 90 anos. A notícia abalou o mundo do espectáculo e rapidamente, nas redes sociais, começaram a circular algumas imagens do ator.

Uma em particular mereceu mais destaque uma vez que foi é a última fotografia pública do Sean Connery.

Na imagem, o eterno James Bond surge aos lado da nora, Fiona Ufton, que é casada com o seu único filho, Jason Connery.

Espreite a imagem em baixo.