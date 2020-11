Este sábado, dia 31 de outubro, Rui Unas usou as redes sociais para reagir a uma série de críticas de que tem sido alvo.

O apresentador publicou um vídeo onde revela que é acusado de "estar diferente" e de "já não ser o mesmo de antigamente" e acaba por responder à letra.

"O que acontece, meus amigos, é que cresci. É natural. Já não posso ser o mesmo puto que era há mais de 20 anos, quando comecei a fazer televisão. Hoje, a minha forma de estar na vida é completamente diferente. Não é melhor, nem pior. É diferente", começa por dizer.

"Desde os meus 40 anos que comecei a preocupar-me muito mais com aquilo que vale a pena. De há uns dois ou três anos, não me chateio verdadeiramente com nada", continuou.

Espreite o vídeo completo aqui.