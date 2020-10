Morreu Sindika Dokolo, o marido de Isabel dos Santos.

O empresário e colecionador de arte tinha 48 anos e terá morrido afogado enquanto praticava mergulho no Dubai, avança a imprensa congolesa.

Sindika Dokolo tinha quatros filhos, frutos do casamento com a empresária e filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos.

