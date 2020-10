Instagram

José Luís Cardoso, o antiquário do Porto que se casou com a empresária Graça Peralta no programa da SIC Casados À Primeira Vista, está a passar por momentos difíceis. Quem o diz é o próprio, em entrevista à revista TV7 Dias.

Problemas financeiros após casamentos falhados fizeram com que Zé Luís regressasse a casa dos pais há alguns anos e depois da morte do pai, em janeiro último, está a viver apenas com a mãe. Contudo, uma relação conturbada com a irmã, parece estar a dificultar-lhe até as tarefas básicas do dia-a-dia. “As coisas estão piores. Continuo a viver confinado ao meu quarto, com horários específicos para cozinhar as minhas refeições. Só posso entrar na cozinha depois das 14h00 e depois das 22h00 horas”, conta o antiquário à referida publicação, qualificando de “desumana” a forma como vive.

Instagram

O ex-marido de Graça Peralta garante que tudo isto acontece porque a mãe é “coagida” pela sua irmã: “Controla a reforma da minha mãe a seu belo prazer, com o consentimento forçado da minha mãe”.

A irmã de José Luís Cardoso tem, no entanto, uma versão bem diferente dos factos, de acordo com a revista. Segundo ela, o antiquário não trata a mãe da melhor forma e, como tal, houve necessidade de intervir.