Dave Benett/amfAR2017

“É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai. A família agradece a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor”. Foi esta a mensagem deixada por Isabel dos Santos nas suas páginas oficiais nas redes sociais.

Recorde-se que Sindika Dokolo morreu esta quinta-feira, 29 de outubro, no Dubai. Embora ainda não se conheçam todos os detalhes da trágica morte do colecionador de arte, aos 48 anos, sabe-se que terá acontecido quando praticava mergulho. As primeiras notícias relatam que ficou sem oxigénio, tendo acabado por morrer afogado.

Sindika Dokolo e a filha do antigo presidente angolana José Rodrigues dos Santos eram casados desde 2002 e tiveram quatro filhos.