Facebook

Florbela Queiroz já revelou em diversas ocasiões que se sente sozinha e que as escassas oportunidades de trabalho, aos 77 anos, a deixam triste. Mas nos últimos dias, a artista deixou várias mensagens nas redes sociais que lançaram o alerta. “Que feliz seria dormir e não acordar. Estou farta”, começou por escrever. “Que apesar de tudo fui feliz. Já quase não me lembro, mas fui. Beijinhos”, acrescentou mais tarde. “Eu gosto muito de muitas pessoas, mas nem sei se realmente elas gostam de mim. Estou cada vez mais só”, votou a desabafar.

Estas palavras não passaram despercebidas entre os famosos que a ‘seguem’ no seu Facebook. Helena Coelho, ex-membro da banda de sucesso Doce, comentou: “Então? Vá, Upa, upa!”. “Beijos e alento”, escreveu também o comentador desportivo João Malheiro. “Vá, coragem, amiga. Saia, com máscara, claro. Vá ver o mar, ligue para as pessoas de quem gosta. Beijinhos”, aconselhou a escritora Alice Vieira. “Aiiii. Mau, mau! Então?”, questionou, por sua vez, José Figueiras.

Perante tantas palavras a tentar animá-la, Florbela Queiroz respondeu: “Perdi a força! E estou cansada de estar completamente só”.

