Getty Images

Britney Spears e o pai, Jamie Spears, continuam em tribunal pela administração da vida pessoal e profissional da cantora, incluindo as suas finanças. Num dos documentos apresentados pelos advogados do pai da artista, obtidos pelo The Blast, foi revelado o salário que Britney paga 425 euros por dia.

Os documentos questionam os alegados gastos excessivos da cantora, colocando em dúvida as suas capacidades administrativas. Jamie explica ainda que o valor pago ao chef aumenta em feriados e fins de semana. O chef chega a receber um salário de 85 mil euros anuais.

Recentemente, o advogado de Britney comparou-a a paciente em coma porque "possui a mesma capacidade mental."