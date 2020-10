Reprodução Instagram, DR

Um mês após anunciar o fim da relação com a atriz Grace Mendes, Fredy Costa assume estar novamente apaixonado. Através de uma fotografia partilhada nas redes sociais, o ator - que dá vida ao famoso padre Casimiro da novela Terra Brava - confirmou o romance com a apresentadora Carmen Mouro, que por sua vez anunciou a gravidez.

"Meu amor, somos dois seres apaixonados, e isso é o que importa! Temos dois anos de diferença entre nós, porém maduros. Escolhas feitas, felicidades concretizadas, sim porque o que importa é sermos felizes e amarmo-nos como nunca. Aproveito para te dizer que serás pai! O resto vou deixar para te dizer pessoalmente. Amo-te, meu grande e único amor, “O AMOR DA MINHA VIDA”, e que venha o fruto do nosso amor! EU VOU SER MÃE PELA TERCEIRA VEZ", escreveu a apresentadora de Tu Consegues, da SIC Caras, na legenda de uma fotografia onde mostra o teste de gravidez.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Carmen Mouro tem já dois filhos, fruto da antiga relação com o empresário Ricardo Mouro. Já Fredy Costa é pai de Ayani e Jason, ambos do casamento terminado com Yola Araújo, e tem ainda mais dois filhos, fruto de anteriores relações.