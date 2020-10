Sofia Cerveira foi uma das convidadas do programa Júlia desta segunda-feira, 26 de outubro. Numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, a atriz e apresentadora falou sobre a família, recordou a morte recente do pai e ainda foi surpreendida pelo companheiro, Gonçalo Diniz, de quem está noiva.

Através de uma mensagem de vídeo, o ator declarou-se à companheira e ainda surpreendeu a apresentadora do E- Especial, em estúdio, com o anel de noivado com que fez o pedido de casamento, há três anos, no dia do batizado da filha de ambos, a pequena Vitória.

"Eu acredito que quando esta situação tão delicada passar (...) é a altura para concretizarmos a nossa união", confessou a atriz e apresentadora, quando questionada por Júlia Pinheiro em relação à data do casamento.

Recorde-se que Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz apaixonaram-se durante as gravações da novela Mar Salgado, em 2015, e estão juntos desde então. Em 2016, deram as boas-vindas à primeira filha.

Veja o momento no vídeo abaixo: