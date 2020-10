Getty Images

Foram abertas duas candidaturas de emprego para quem quer "servir" a realeza britânica. A rainha Isabel II está à procura de uma assistente de limpeza para o Castelo de Windsor e o candidato irá receber inicialmente um salário de 21 mil euros anuais, mas para tal terá que viver na residência real, sendo responsável pela "manutenção e cuidado de uma ampla variedade de cómodos e itens", além de ajudar em eventos e funções.

Além do que foi mencionado acima, os interessados não precisam de ter experiência nem terem um nível avançado de Inglês ou Matemática. Porém, existem outros requisitos importantes: comprometerem-se a aprender novas habilidades e disposição para enfrentar novos desafios. O escolhido irá ter apoio de um mentir e um programa de 13 meses para aprender a realizar as tarefas antes de se juntar à equipa permanente.

De acordo com o anúncio de emprego, os candidatos deverão mudar-se para o Castelo de Windsor ou para o Palácio de Buckingham, mas também ira "trabalhar em outras residências ao longo do ano".

O príncipe William e Kate Middleton também anunciaram que estão procura de uma governanta para o Palácio de Kensington. "Manter a confidencialidade" e a "discrição" são fundamentais para a função. O candidato terá inclusive de viajar com a família sempre que necessário. No entanto, não referiram o valor do salário.