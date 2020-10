Dave J Hogan

Esta segunda-feira, dia 26 de outubro, Dwayne Johnson partilhou um momento insólito nas redes sociais.

O ator, mais conhecido como The Rock, partilha regularmente com os seus fãs os seus treinos mas, desta vez, acabou por magoar-se. Na sua conta oficial do Instagram, Dwayne publicou um vídeo onde surge a sangrar e acaba por deixar uma mensagem de incentivo aos seus seguidores enquanto prova o próprio sangue.

"Lambe o teu sangue, continua a treinar", pode ler-se na legenda do vídeo.

