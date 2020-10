Steve Granitz

Gwen Stefani e Blake Shelton estão noivos. O casal deu a novidade através das redes sociais esta terça-feira, dia 27 de outubro.

Os dois músicos partilharam uma fotografia carinhosa onde surgem a trocar um beijo e a publicação deixou os fãs ao rubro.

Recorde-se que o casal se apaixonou em 2015 durante as gravações do programa The Voice.