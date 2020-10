Instagram

Passou um ano desde que Diogo Carmona sofreu um grave acidente de comboio na linha de Cascais. O jovem ator, de 22 anos, foi obrigado a amputar o pé esquerdo e, na altura, embora estivesse de relações cortadas com a mãe e toda a família materna, foi Patrícia Carmona quem teve de autorizar a intervenção que permitiria salvar a vida do filho.

>> COMOVIDA, JÚLIA PINHEIRO REVELA POR QUE FOI ESCOLHIDA POR DIOGO CARMONA PARA A PRIMEIRA ENTREVISTA DEPOIS DO ACIDENTE

“Faz hoje um ano… sim, um ano desde que recebi o telefonema mais difícil da vida, onde me deram a notícia mais dolorosa de ouvir. Faz hoje um ano que cruelmente tive de decidir pelo meu filho, amputar-lhe parte do seu corpo para lhe salvar a vida. Faz um ano que não abraço o meu filho, e não sei ainda viver com esta nova realidade, da sua ausência perto de mim e da sua nova condição física. A meu lado nesse dia, bem como em todos os outros, tive e tenho os melhores amigos, que me ampararam e guiaram no caos da minha dor”, começou por recordar a mãe do ator que integra o elenco da quarta temporada da série de sucesso da SIC Golpe de Sorte.

>> APÓS AMPUTAÇÃO, DIOGO CARMONA MOSTRA-SE A ANDAR DE SKATE

Tiago Caramujo

“Éramos 13 no hospital, que não saímos por um segundo dali, pelo Diogo, ainda que ele já nessa altura rejeitasse o carinho de todos nós que o amamos. Ele sabe… ele sabe que os erros lhe vão um dia ser perdoados e que essas pessoas também gostam muito dele. E eu agradeço a cada dia, às pessoas que ali estiveram, e aprendi nesse dia quem são os nossos verdadeiros amigos com quem posso ou não contar”, acrescentou nas redes sociais, referindo-se ao facto do jovem ter voltado a afastar-se à medida que foi recuperando.

>> EMOCIONADA, MÃE DE DIOGO CARMONA AFIRMA: “AMO O MEU FILHO INCONDICIONALMENTE”

“Quanto ao que eu sinto…dor, saudade, tristeza, mas amor. E o amor de mãe supera tudo, aceita as coisas como a vida impõe, e segue o caminho para se fortalecer e receber, quem sabe, um dia, o abraço que faz falta… O trauma do dia 26/10/2019 ninguém apagará a nenhum de nós O resto das divergências fica para segundo plano, quando se trata de salvar a vida de quem se ama. Mas ainda dói, muito!”, concluiu Patrícia Carmona.

>> DIANTE ACUSAÇÕES, MÃE DE DIOGO CARMONA EXPLICA O ACONTECEU AO DINHEIRO DO FILHO

Instagram

Recorde-se que Diogo Carmona e a mãe começaram a ter uma má relação quando o jovem entrou na idade adulta e descobriu que, afinal, não tinha amealhado o dinheiro que foi ganhando ao longo da infância e adolescência com o seu trabalho como ator. Seguiram-se depois vários episódios de violência, que envolvem também a avó materna, e o caso encontra-se em tribunal.

>> DIOGO CARMONA REVELA DETALHES DE ACIDENTE QUE LEVOU À AMPUTAÇÃO DO SEU PÉ ESQUERDO

Na altura do acidente, depois de sair do hospital, o artista optou por ficar a viver com os avós paternos para que o amparassem nesta nova fase da sua vida. Contudo, no início de setembro, surgiram na imprensa notícias que davam conta do desaparecimento de Diogo Carmona. O ator acabou por explicar o sucedido. Saiba mais AQUI!