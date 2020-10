Instagram

Nuno Rogeiro, de 62 anos, está infetado com o novo coronavírus. “Estou em confinamento porque anteontem testei positivo para a Covid-19”, começou por explicar o comentador da SIC Notícias este domingo, dia 25, quando participou por videochamada num espaço de opinião do canal.

“Pode ser algo que nos faz refletir sobre a vida e sobre a morte, pode ser algo que nos faz ter esperança, porque eu não estou propriamente mal, mas temos que perceber que isto não é uma brincadeira. Quando vejo relatos de pessoas que fazem o contrário daquilo que deveriam fazer e que não se preocupam com a infeção, temos que dizer que essas pessoas não sabem viver numa sociedade”, refletiu.

Mais tarde, e já na sua página oficial de Facebook, o comentador da SIC aproveitou para deixar uma mensagem a todos os que se têm mostrado preocupados com a sua saúde nos últimos dias: “Na impossibilidade de responder a todos individualmente, um abraço sentido aos que ligaram a desejar as melhoras da família infectada. A luz há-de vencer sobre as trevas. Entretanto, é preciso cerrar os dentes e continuar. Só é pena que o esforço da maioria seja inutilizado pela teimosia de uns quantos irresponsáveis”.