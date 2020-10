Reprodução Instagram, DR

Mafalda Castro usou as redes sociais, esta segunda-feira, 26 de outubro, para informar que está a cumprir isolamento profilático. A apresentadora e influencer esteve em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19 e, desta forma, está em quarentena desde sexta-feira, dia 23

"Desde sexta-feira que estou em isolamento profilático tendo em conta o protocolo da DGS e assim vou ficar por 14 dias, desde o contacto que tive com uma pessoa infetada com COVID-19 na passada quarta-feira", começou por escrever.

"Não me vou por com falsos moralismos, tenho tido os cuidados recomendados, mas claro que há falhas tendo em conta que é uma nova realidade para todos. Estamos todos a passar pelo mesmo. Para o caso de acharem estranho não me verem na televisão ou ouvirem na rádio, é essa a razão", completou.

Recorde-se que recentemente, o ex-namorado da influencer, o músico e ator Ivo Lucas testou positivo à Covid-19.