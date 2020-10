Gotham

Gigi Hadid e Zayn Malik foram pais pela primeira vez no final de setembro, de uma menina cujo nome ainda não foi tornado público, e, desde então, têm sido poucas as imagens partilhadas pela manequim nas redes sociais.

Contudo, as eleições presidências dos Estados Unidos, marcadas para dia 3 de novembro, levaram a jovem, de 25 anos, a quebrar este tempo de recolhimento. “Votei antecipadamente na semana passada com minha filha ao meu lado, por uma América que quero que ela veja. Não apenas para nós, mas para concidadãos americanos menos privilegiados, com esperança numa nação unida e empática e com um líder bondoso”, escreveu Gigi Hadid na legenda da imagem onde surge com uma t-shirt a dizer ‘VOTE’ e onde apela a que todos cumpram o seu dever cívico.

Na caixa de comentários do post, os admiradores de Gigi Hadid destacam a sua boa forma física cerca de um mês depois de ter sido mãe.