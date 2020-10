Está grávida pela primeira vez e confessou que para já engordou três quilos. Numa resposta a várias críticas de seguidores que indicavam que escondia a sua barriga, Helena Coelho acabou por revelar uma história até então não divulgada.

"Não tenho porque esconder ou disfarçar ter mais",disse a apresentadora referindo-se à sua barriga, acrescentando que não se nota muito que está maior, pelo menos nesta fase. Nas redes sociais, depois de adiantar que não sabe, nem pretende saber o sexo do bebé até ao momento do parto, a influencer contou que teve revelar a gravidez numa altura que não pretendia.

"Quando descobri que estava grávida uma enfermeira que me atendeu no hospital acabou por espalhar que eu estava grávida, depois várias enfermeiras de várias cidades já sabiam. Eu era tema nos jantares das enfermeiras", explicando que tal se volte a repetir durante a sua gestação, avança com um processo em tribunal.

A imprensa nacional soube da gravidez e Helena Coelho partilhou a novidade. "Por mim tinha contado até bem mais tarde, o mais tarde possível", evidencia. "Já me calei a respeito desta malta que me causou muita pressão numa altura tão vulnerável da gravidez. Isto foi muito grave o que aconteceu no início e não se repete", garante.