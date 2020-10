Reprodução Instagram, DR

Bárbara Bandeira testou positivo para a Covid-19 (saiba mais pormenores aqui) - o que obrigou Cristina Ferreira a fazer um esclarecimento público, já que a cantora foi uma das mais recentes convidadas da apresentadora.

Na sua conta de Instagram, Cristina fez questão de esclarecer a sua situação e revelou que, inclusive, já tinha feito um teste ao novo coronavírus. De momento, encontra-se em isolamento.

"Bárbara Bandeira foi convidada do Dia de Cristina na passada quarta-feira e hoje anunciou que tinha testado positivo. Ainda ontem, e quando soubemos da possibilidade, tomamos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisamos todas as pessoas que tiveram contato com ela para ficarem atentos, eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas", começou por afirmar.

"Fiz ontem um teste serológico que deu negativo. Mas a recomendação é que se repita 3 dias depois do contato. Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela. Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias", concluiu.