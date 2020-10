Katia Aveiro e os filhos testados à Covid-19

Instagram

Depois de passar uma temporada em Portugal, onde festejou o seu aniversário com familiares e amigos, Katia Aveiro vai regressar ao Brasil e, como tal, teve de fazer o teste à Covid-19, bem como os seus três filhos: Rodrigo, Dinis e Valentina.

“Vou viajar e uma das regras para tal é o teste do COVID. Não que eu tenha sintomas, nem nenhum dos meus, mas é norma e uma regra exigida para viajar e para isso fiz o que tem que ser feito e claro com os melhores, porque para os meus filhos e para mim o importante é saber que estarei em boas mãos”, começou por explicar a irmã de Cristiano Ronaldo nas redes sociais.

Instagram

“Não é doloroso, tal como dizem...(faz impressão sim ), mas é rápido e super profissional. A Valentina nem chorou (orgulho dela tb). E lá vou eu rumo à minha outra casa e como mandam as regras sanitárias... Se tem que ser, pois que seja. Não me importo de fazer o teste mil vezes, desde que seja para ver e estar com os meus, as vezes necessárias… Cuidem-se por aí… Do corpo e da mente claro... Fortaleçam o vosso império que é o vosso corpo e tomem muita vitamina D e outras proteínas que cuidem da vossa saúde em geral. Fortalecer o sistema imunitário é um caminho que todos deveríamos seguir”, explicou ainda a empresária, antes de revelar o resultado dos testes.

“Fé e esperança no pai lá de cima, que já, já o mundo acalma. (No momento que escrevia o texto,recebi o resultado, ( 4 NEGATIVOS)... Segundo eles já tenho luz verde para viajar... e aqui vou eu ✈️ Arrancaaaaaa.....😂😂😂. Até breve meu Portugal”, completou.

Instagram

Recorde-se que foi precisamente durante a estadia de Katia Aveiro em Portugal que Cristiano Ronaldo testou positivo ao novo coronavírus e teve de abandonar a concentração da Seleção Nacional e rumar a Turim, Itália, onde vive com Georgina Rodríguez e os quatro filhos, Cristiano, Eva, Mateo e Alana. Agora está naturalmente isolado do resto da família e, além de aproveitar para fazer exercício, também decidiu apostar num novo visual. Ora espreite AQUI!