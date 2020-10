Reprodução Instagram, DR

Jorge Corrula mostrou aos fãs a sua mais recente adição: muletas! O ator fez uma "rotura no joelho" e está obrigado a andar de canadianas.

Na fotografia que partilhou na sua conta de Instagram surge com a perna imobilizada. Ora veja abaixo.

"Rotura no Gémeo... Se não fosse a fisioterapia ficava com uma estilosa ligadura e um andar digno de Sodoma... mas espera...🤔😳 (Só para que saibas, tenho um caso com duas canadianas Paula Lobo Antunes)", escreveu em tom de brincadeira na legenda da foto.

Nos comentários os fãs desejaram as melhoras e rápida recuperação.

