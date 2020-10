WPA Pool

Esta terça-feira, dia 20 de outubro, o príncipe William estava a passear nas ruas do bairro de Waterloo, em Londres, quando foi 'apanhado' a espreitar para dentro de um restaurante KFC.

Quem ficou surpreso foram as pessoas que estavam do outro lado do vidro como pode ver na imagem acima. Não é todos os dias que se vê o duque de Cambdrige de uma forma tão casual e até a cadeia de fast food partilhou a imagem do momento no Twitter.

Aparentemente, o neto da rainha Isabel II tem um especial gosto pelas asas de frango.