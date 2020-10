Mike Coppola

Há quem afirme ver OVNIS em várias zonas do mundo, mas é na Califórnia que existem mais casos. Foi nesse país que Miley Cyrus acredita ter avistado um objeto não identificado.

Em entrevista à Interview Magazine, a cantora de 27 anos explicou como tudo aconteceu. "Estava a conduzir por San Bernardino com o meu amigo e fui perseguida por algum tipo de OVNI. Tenho a certeza do que vi", contou, acrescentando, no entanto, que comprou cannabis a um homem que estava numa carrinha.

A artista consegue ainda descrever o objeto que viu no céu afirmando que "tinha um brilho amarelo". "Eu vi-o a voar e o meu amigo também. Havia alguns outros carros na estrada e eles também pararam para olhar, então acho que o que vi era real", disse.

"Fiquei abalada por, tipo, cinco dias. Não consegui olhar mais para o céu da mesma forma". Pensava que eles iam voltar", confessou.

Apesar do susto, Miley disse que não sentiu estar em perigo. "Ele olhou para mim e fizemos contato visual e acho que foi isso que realmente me abalou, olhar nos olhos de algo que eu não conseguia entender", observou.