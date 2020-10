Foi durante o programa de Kelly Clarkson que Meghan Trainor e o ator Daryl Sabara anunciaram o sexo do bebé. O anúncio foi feito durante esta terça-feira, 20.

Casada com Sabara desde 2018, a cantora revelou que vai ser mãe de um menino, sendo este o primeiro filho do casal. A cantora adiantou que ainda não comprou nada para o bebé e que já ultrapassou mais de metade do período de gestação, sem querer indicar o mês.

O casal anunciou a gravidez ao mostrar uma ecografia junto a uma árvore de Natal, ora espreite aqui!