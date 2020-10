Instagram

João Manzarra sofreu um aparatoso acidente de viação na última sexta-feira, 16 de outubro. A notícia é avançada pela revista Nova Gente, que dá conta que o apresentador da SIC se despistou na A8, entre Lisboa e Peniche.

O acidente, cujas causas ainda não são conhecidas, aconteceu no mesmo dia em que João Manzarra marcou presença no espetáculo Ar Livre, do comediante e amigo, Salvador Martinha, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou várias fotografias do espetáculo e mostrou o seu carro completamente destruído.

"Ainda sobre a noite de sexta. Nuno Alberto é o flamingo mais carismático e engraçado que já conheci, merece cada aplauso. A amizade do Júlio Resende a atirar-se de cabeça para nos salvar do devaneio que tomava conta do palco. Preciosa. A T que é das minhas pessoas favoritas e deu um grande banho de estética. Foi um prazer pertencer. Obrigado. Xau", escreveu.

1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR