Instagram

Rita Pereira tem por hábito partilhar com os fãs algumas das peripécias com que lida no seu dia a dia.

Esta segunda-feira, 19 de outubro, a atriz sentiu na pele as complicações de ir buscar o filho, Lonô, à escola enquanto está um temporal na rua.

Nas stories da sua conta de Instagram, mostrou-se bem desesperada com a situação e pediu até ajuda.

"Pais de Portugal, por favor, é a primeira vez que venho buscar o meu filho à escola a chover torrencialmente. Alguém me explica como se agarra numa criança ao colo, no chapéu de chuva e se mete a criança no banco?!" - foram as palavras que sairam de uma mãe desesperada. Ora veja no vídeo abaixo.

De seguida confessou ainda que, no meio desta ginástica, o chapéu acabou por voar e "foi pelos ares".

Parece que a depressão Bárbara não está a dar descanso a ninguém. Nem mesmo a Rita Pereira.