O ator Jeff Bridges, conhecido pelos filmes como The Big Lebowski e True Grit informou esta segunda-feira, 19, que foi diagnosticado com linfoma, um cancro do sistema linfático.

"Embora seja uma doença grave, sinto que tenho sorte por ter uma ótima equipa de médicos, e o prognóstico é bom'" escreveu em comunicado e, mais tarde, no seu Instagram. "Estou a começar os tratamentos e vou manter-vos informados sobre a minha recuperação" sublinhou.

O ator de 70 anos apelou ainda ao voto dos americanos para as presidenciais.