Miley Cyrus revelou uma história caricata dos bastidores do programa The Voice, nos Estados Unidos, onde chegou a ser jurada. A confissão surgiu numa entrevista ao canal no YouTube ‘Geena The Latina and Frankie’ .

Na conversa a cantora contou que a cadela foi vista a mastigar os cabos de alimentação do estúdio. "É uma história triste, mas foi tudo resolvido e recuperou e está bem”, adiantou a cantora. “Todos a quererem saber quem ia ganhar e a cadela vai lá e morde um dos fios", recordou.

Reprodução Instagram, DR

"De repente, começou a ter convulsões ao ser eletrocutada. E não dava para abrir a boca dela porque assim a pessoa também seria eletrocutada, mas acabou por correr tudo bem", explicou a cantora que trabalhou no programa nos anos de 2016 e 2017.

