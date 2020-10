Foi no sábado passado, 17, na TVI, que Cristina Ferreira falou sobre a sua adolescência, os primeiros empregos antes da televisão e a casa dos seus sonhos que conseguiu erguer.

"O primeiro emprego foi quando fui substituir uma prima minha que queria ir de férias e não tinha ninguém que a substituísse", começa por contar a Ruben Rua e Helena Coelho. "Estive 15 dias a vender farinha para as vacas, numa loja na Malveira. Tinha 15 anos e foi o meu primeiro emprego. Entretanto trabalhei numa loja de roupa, ajudei a minha mãe quando ela tinha o restaurante na Feira do Gado, depois fui professora até chegar aqui", disse recordando assim o seu percurso até chegar à TV.

Durante a conversa Cristina Ferreira também revelou um dos seus sonhos de juventude. "O sonho de miúda era ter uma casa com piscina e quando o consegui foi do género, pronto consegui. Gosto muito quando os amigos do meu filho [Tiago] lá vão, e houve uma vez que entrou lá um e ficou muito 'coiso' e depois disse que ele tinha uma casa à Cristiano Ronaldo. E eu fartei-me de rir com isso. Eu gosto muito que as minhas pessoas usufruam da minha casa. Eu tenho momentos em que lá tenho 70 a 80 pessoas. E depois sujam tudo, mas eu não quero saber, as casas são mesmo para isso", confessou um sorriso.

A casa da apresentadora, é perto da residência dos seus pais, e terá custado cerca de um milhão de euros. A vivenda segundo a imprensa tem três pisos, um extenso jardim, churrasqueira e uma piscina. No mês passado, António Casinhas, ex-marido de Cristina Ferreira, partilhou uma fotografia ao lado do filho, VEJA AQUI.

Reprodução Instagram, DR