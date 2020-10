John Phillips

Na noite de quarta-feira, dia 14 de outubro, Dua Lipa esteve acompanhada por uma grande equipa em Londres para gravar o seu novo videoclipe. Porém, houve um problema. De acordo com o The Sun, a cantora não respeitou as regras do novo coronavirus e a polícia foi chamada ao local.

As autoridades terão invadido as gravações após reclamações dos moradores locais. O jornal publicou mesmo fotografias da polícia no local e de várias outras pessoas.

A artista parecia estar a filmar dentro de um restaurante enquanto que lá fora estavam alguns figurantes. “Dua Lipa e a sua equipa estavam a divertir-se muito, mas para os que moravam ao redor foi um pesadelo. Parecia que as pessoas nas filmagens estavam a quebrar as regras e o distanciamento social estava totalmente fora de questão", disse uma fonte. A mesma fonte contou ainda que parecia que estavam pessoas a beber.

Porém, os fãs da artista afirmam nas redes sociais que não houve qualquer problemas nas gravações. Será tudo parte do videoclipe?